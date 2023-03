Inchiesta covid, Crisanti: “Perizia non è atto d’accusa” (Di domenica 5 marzo 2023) (Adnkronos) – “Ho semplicemente accolto l’invito della procura, la Perizia è stata consegnata più di un anno fa, è un documento tecnico-scientifico in cui la procura mi ha chiesto di ricostruire i fatti. Non è un atto d’accusa”. Così Andrea Crisanti, microbiologo e consulente della procura di Bergamo nell’Inchiesta sul covid che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di nomi eccellenti come l’ex premier Giuseppe Conte e l’ex ministro della Salute Roberto Speranza, oltre ai vertici della Regione Lombardia e dei componenti del Cts. Crisanti ribadisce “che è stato un errore non capire che con i dati di Vo’, bisognava chiudere tutta la Lombardia. L’ho detto in un’intervista del 26 febbraio 2020”, ha spiegato ospite della trasmissione ‘Mezz’ora in ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 5 marzo 2023) (Adnkronos) – “Ho semplicemente accolto l’invito della procura, laè stata consegnata più di un anno fa, è un documento tecnico-scientifico in cui la procura mi ha chiesto di ricostruire i fatti. Non è un”. Così Andrea, microbiologo e consulente della procura di Bergamo nell’sulche ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di nomi eccellenti come l’ex premier Giuseppe Conte e l’ex ministro della Salute Roberto Speranza, oltre ai vertici della Regione Lombardia e dei componenti del Cts.ribadisce “che è stato un errore non capire che con i dati di Vo’, bisognava chiudere tutta la Lombardia. L’ho detto in un’intervista del 26 febbraio 2020”, ha spiegato ospite della trasmissione ‘Mezz’ora in ...

