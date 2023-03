Inchiesta covid Bergamo, l’ex ministro Speranza a Brusaferro: “Ci mandate a sbattere” (Di domenica 5 marzo 2023) Nuovi aggiornamenti rispetto l’Inchiesta covid Bergamo. La pandemia arrivata nel 2020 è coincisa con un lungo periodo complicato da gestire per quanto riguarda l’esecutivo di quegli anni: da Speranza a Conte, passando per l’OMS come protagonisti principali. Negli ultimi giorni, a partire da Bergamo, si è aperta un’indagine con politici di spicco che sono indagati ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 5 marzo 2023) Nuovi aggiornamenti rispetto l’. La pandemia arrivata nel 2020 è coincisa con un lungo periodo complicato da gestire per quanto riguarda l’esecutivo di quegli anni: daa Conte, passando per l’OMS come protagonisti principali. Negli ultimi giorni, a partire da, si è aperta un’indagine con politici di spicco che sono indagati ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : A me sembra strano che si faccia un'inchiesta penale su come furono gestiti i primi giorni del Covid. Che si siano… - fattoquotidiano : Dagli atti dell’inchiesta della Procura di Bergamo è emerso che una parte della politica lombarda sottobanco, in pi… - AlexBazzaro : L’inchiesta Covid all’urlo di “dovevate chiudere prima e di più”, non solo serve a mettere in riga per il futuro ev… - TroisiGrazia : RT @CottarelliCPI: A me sembra strano che si faccia un'inchiesta penale su come furono gestiti i primi giorni del Covid. Che si siano fatti… - andreascan76 : RT @lefrasidiosho: Inchiesta sul Covid in Bergamasca, indagati #Conte e #Speranza -