"In nessun paese al mondo": Senaldi inchioda De Gregorio e piddino | Video (Di domenica 5 marzo 2023) Al centro del dibattito politico e televisivo c'è ancora la strage di Cutro, la tragedia in mare, il naufragio che è costato la vita a 70 persone. E della disgrazia se ne parla anche a In Onda, il programma de La7 condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo, la puntata è quella di sabato 4 marzo. Ospite in collegamento c'è Pietro Senaldi, in studio invece Marco Furfaro, piddino vicinissimo ad Elly Schlein, il quale sostiene che Piantedosi e Salvini dovrebbero dimettersi. E per sostenere questa tesi da disco rotto, cita il caso della Grecia, dove il ministro dei Trasporti si è dimesso in seguito al disastro ferroviario di qualche giorno fa. Senaldi dunque replica: "Il ministro dei Trasporti greco si è dimesso per una tragedia che si è consumata interamente in territorio greco. Il naufragio non si è interamente ...

