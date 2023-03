In Italia il lavoro non è così precario come dicono gli indignati (Di domenica 5 marzo 2023) La nuova sinistra di Elly Schlein ha fatto all-in sulla lotta alla precarietà. Tra le priorità della neo segretaria c’è il mercato del lavoro, le “lavoratrici e lavoratori precari sfruttati” e “alzare i salari”. Fino a farne una questione di identità: “Saremo quel partito che non si dà pace finché non avremo posto un limite alla precarietà o un limite ai contratti a tempo determinato” ha scandito Schlein. Ma in Italia stiamo davvero sperimentando un’esplosione di precarietà nel mercato del lavoro? I dati dell’Istat sembrano mostrare il contrario. Tra i lavoratori dipendenti oltre l’83 per cento ha un contratto a tempo indeterminato, un dato superiore ai livelli pre Covid. E se guardiamo ai più giovani, dove i contratti a tempo determinato sono più frequenti, più di due su tre hanno un rapporto di lavoro stabile. Anche ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 5 marzo 2023) La nuova sinistra di Elly Schlein ha fatto all-in sulla lotta alla precarietà. Tra le priorità della neo segretaria c’è il mercato del, le “lavoratrici e lavoratori precari sfruttati” e “alzare i salari”. Fino a farne una questione di identità: “Saremo quel partito che non si dà pace finché non avremo posto un limite alla precarietà o un limite ai contratti a tempo determinato” ha scandito Schlein. Ma instiamo davvero sperimentando un’esplosione di precarietà nel mercato del? I dati dell’Istat sembrano mostrare il contrario. Tra i lavoratori dipendenti oltre l’83 per cento ha un contratto a tempo indeterminato, un dato superiore ai livelli pre Covid. E se guardiamo ai più giovani, dove i contratti a tempo determinato sono più frequenti, più di due su tre hanno un rapporto distabile. Anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Record storico di occupati: il valore più alto da gennaio 2004. L’Italia che produce, che crea ricchezza e posti di… - Ivan_Grieco : I Giornalisti Indiani deridono Lavrov (giustamente). In Italia gli augurammo 'buon lavoro'. - FratellidItalia : ?? Cresce l’occupazione, raggiungendo il dato più alto dal 2004: un importante risultato che conferma la ripartenza… - Axelrex000 : @liliaragnar Gilberto Trombetta: sono entrati in Italia negli ultimi anni qualcosa come 5 milioni di clandestini. M… - MoroGraziano : @FratellidItalia Ma presidente cosa vuole contrastare quando in Italia c’è ancora gente che parla di fascismo e di… -