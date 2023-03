In Italia il confine è mobile 'Ti do un bosco per un lago' Lo strano scambio tra due paesi (Di domenica 5 marzo 2023) Arsiero (Vicenza) ha ottenuto una pietraia che tocca il Trentino e otterrà i fondi della provincia autonoma. In passato tanti i trasferimenti di metri quadrati tra regioni vicine e anche con stati ... Leggi su quotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Arsiero (Vicenza) ha ottenuto una pietraia che tocca il Trentino e otterrà i fondi della provincia autonoma. In passato tanti i trasferimenti di metri quadrati tra regioni vicine e anche con stati ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcotravaglio : Come tutte le tragedie, anche la guerra scatenata dalla Russia in Ucraina, appena varcato il confine italiano, s’è… - MARIANGELABIRIN : @ElGusty201 Ahhaha ma questi son proprio dei coglioni..ahha la nato arma Zelensky la nato vuol mettere le sue basi… - Trentin0 : Guerra: quasi 11 mila profughi entrati in Ungheria in 24 ore dal confine con la Romania e da quello ucraino. - Etya73 : @paolo_ss1900 @AntonioSassone7 @SecolodItalia1 Questo lo stabilirà la magistratura se era già stata segnalata in ac… - StreetNews24 : Il No Borders Music Festival, il festival musicale immerso nella natura al confine tra Italia, Austria e Slovenia,… -