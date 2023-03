In Italia difficoltà di reperimento del personale in vista del Ponte di Pasqua (Di domenica 5 marzo 2023) Mancano all’appello oltre 50 mila lavoratori nelle imprese dedicate al turismo. A lanciare l’allarme in vista delle vacanze Pasquali è Confesercenti, sulla base di elaborazioni sul mercato del lavoro condotte da Cst. Dopo la marcata ripresa del 2022, anche per l’anno in corso si prevede un aumento dei flussi di turisti, dall’Italia e dall’estero. La crescita del settore, però, si scontra sempre di più con le difficoltà di reperimento del personale. “Nelle prossime settimane – dichiara il ministro del Turismo Daniela Santanchè – sarò ben felice di ascoltare le associazioni di categoria per affrontare questa annosa questione. Lavoreremo insieme al ministro del Lavoro Calderone per affrontarla e trovare soluzioni adeguate. Al tempo stesso dobbiamo rivolgerci alle nuove generazioni ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 5 marzo 2023) Mancano all’appello oltre 50 mila lavoratori nelle imprese dedicate al turismo. A lanciare l’allarme indelle vacanzeli è Confesercenti, sulla base di elaborazioni sul mercato del lavoro condotte da Cst. Dopo la marcata ripresa del 2022, anche per l’anno in corso si prevede un aumento dei flussi di turisti, dall’e dall’estero. La crescita del settore, però, si scontra sempre di più con ledidel. “Nelle prossime settimane – dichiara il ministro del Turismo Daniela Santanchè – sarò ben felice di ascoltare le associazioni di categoria per affrontare questa annosa questione. Lavoreremo insieme al ministro del Lavoro Calderone per affrontarla e trovare soluzioni adeguate. Al tempo stesso dobbiamo rivolgerci alle nuove generazioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Record storico di occupati: il valore più alto da gennaio 2004. L’Italia che produce, che crea ricchezza e posti di… - FratellidItalia : ?? Il rinvio della decisione Ue sullo stop alla vendita di auto a benzina e diesel dal 2035 è una vittoria del… - Ettore_Rosato : Decine e decine di migliaia di morti, intere città rase al suolo, milioni di profughi, l’economia mondiale in diffi… - marioricciard18 : RT @paologerbaudo: Uno degli effetti della polarizzazione è crescente difficoltà a distinguere retoricamente “centro” e “destra” in Italia:… - QBeLoon : RT @paologerbaudo: Uno degli effetti della polarizzazione è crescente difficoltà a distinguere retoricamente “centro” e “destra” in Italia:… -