In Israele continuano le proteste contro il governo di Netanyahu (Di domenica 5 marzo 2023) Ormai da settimane e soprattutto per la contestata riforma della giustizia proposta dal governo, ma non solo Leggi su ilpost (Di domenica 5 marzo 2023) Ormai da settimane e soprattutto per la contestata riforma della giustizia proposta dal, ma non solo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alesSarda2908 : RT @ilpost: In Israele continuano le proteste contro il governo di Netanyahu - ilpost : In Israele continuano le proteste contro il governo di Netanyahu - _m3dvsa_ : Questa è la feccia @IsraelinItaly, @pdnetwork @Deputatipd @ellyesse se non farete chiarezza su USA e Israele ci sar… - tarabbo : RT @_MicroMega_: In #Israele continuano le proteste contro le manovre del governo. L’#apartheid contro i #palestinesi si fa sempre più fer… - saverio951 : RT @_MicroMega_: In #Israele continuano le proteste contro le manovre del governo. L’#apartheid contro i #palestinesi si fa sempre più fer… -