In cima vincono tutte

(Di domenica 5 marzo 2023) Ascoli-Bari 0-1L’Ascoli cade in casa 1-0 contro il Bari dopo aver fatto vedere il miglior primo tempo stagionale e recriminando per alcune decisioni arbitrali. Galletti bravi a capitalizzare al massimo l’espulsione di Falasco e il rigore di Cheddira. I bianconeri partono subito forte e sfiorano il gol prima con un contropiede di Mendes (18?) e poi con un gran tiro di Caligara (36?) che Caprile devia in angolo. In mezzo, al 25?, Abisso concede prima un rigore per un tocco di mano di Molina in area sul cross di Giovane, ma poi ci ripensa dopo la chiamata del Var. Al 42? finisce di fatto la gara dell’Ascoli. Falasco, già ammonito, si fa cacciare per un’entrata su Molina. Per i bianconeri si spegne la luce e al 46? Botteghin stende Cheddira in area che poi trasforma dal dischetto. Nella ripresa Breda si affida a Forte, Marsura e Dionisi, ma il pressing dei padroni di casa è sterile. Il ...