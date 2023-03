Improta: “Ora dobbiamo sfidare il Como come se fosse il Real Madrid” (Di domenica 5 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRiccardo Improta non è nel suo miglior momento da quando veste la maglia giallorossa ma non perde la fiducia e invita i suoi a preparare minuziosamente il prossimo impegno interno con il Como. Le sue dichiarazioni nel post partita: Partita – “Abbiamo preso due gol su palla inattiva ma a livello di attenzione e atteggiamento possiamo essere soddisfatti perché abbiamo recuperato due volte contro una squadra difficile da affrontare. I pali ci hanno salvato ma qualche occasione l’abbiamo avuta anche noi”. Paura – “Non credo che abbiamo paura di perdere la partita. A volte abbiamo la partita in pugno ma non riusciamo a essere incisivi. Avevamo di fronte una squadra con grande qualità e ci sta che nel secondo tempo abbiamo potuto subire un po’ in più sui loro cross. La Ternana è una delle migliori squadre sulle palle ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 5 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoRiccardonon è nel suo miglior momento da quando veste la maglia giallorossa ma non perde la fiducia e invita i suoi a preparare minuziosamente il prossimo impegno interno con il. Le sue dichiarazioni nel post partita: Partita – “Abbiamo preso due gol su palla inattiva ma a livello di attenzione e atteggiamento possiamo essere soddisfatti perché abbiamo recuperato due volte contro una squadra difficile da affrontare. I pali ci hanno salvato ma qualche occasione l’abbiamo avuta anche noi”. Paura – “Non credo che abbiamo paura di perdere la partita. A volte abbiamo la partita in pugno ma non riusciamo a essere incisivi. Avevamo di fronte una squadra con grande qualità e ci sta che nel secondo tempo abbiamo potuto subire un po’ in più sui loro cross. La Ternana è una delle migliori squadre sulle palle ...

