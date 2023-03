Immigrazione | Papa “Mai più viaggi della morte”

Leggi su ildenaro

(Di domenica 5 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Esprimo il mio dolore per tragedia nelle acque di Cutro presso Crotone. Prego per le numerose vittime del naufragio, per i loro familiari e per quanti sono sopravvissuti. Manifesto il mio apprezzamento e gratitudine alla popolazione locale e alle istituzioni per la solidarietà e l’accoglienza verso questi nostri fratelli e sorelle. Rinnovo a tutti il mio appello affinchè non si ripetano simili tragedie”. CosìFrancesco rivolgendosi alla folla in piazza San Pietro al terminerecita dell’Angelus. “I trafficanti di esseri umani siano fermati, non continuino a disporrevita di tanti innocenti. Isperanza non si trasformino mai più in. Le limpdide acque del Mediterraneo non siano più ...