Immigrazione, Meloni “Facciamo nostre parole Papa contro trafficanti” (Di domenica 5 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Le parole del Santo Padre rappresentano un grande richiamo per tutte le Istituzioni. Come Governo le Facciamo nostre, continuando a impiegare tutte le forze necessarie per combattere i trafficanti di esseri umani e fermare le morti in mare”. Così, su Twitter, il premier Giorgia Meloni.(ITALPRESS).-foto Palazzo Chigi- L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 5 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Ledel Santo Padre rappresentano un grande richiamo per tutte le Istituzioni. Come Governo le, continuando a impiegare tutte le forze necessarie per combattere idi esseri umani e fermare le morti in mare”. Così, su Twitter, il premier Giorgia.(ITALPRESS).-foto Palazzo Chigi- L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : #Meloni: valuto di tenere prossimo #Cdm a #Cutro su immigrazione. Non siamo stati avvertiti da Frontex del naufragi… - bertero_g : Cara Boldrina, #Meloni mi sa che non andrà a Cutro 'da mamma' ma a tenere il prossimo Cdm sull' #immigrazione. Tan… - daniliset9 : RT @RaiNews: #Meloni sul #naufragio a #Cutro: 'Valuto prossimo Consiglio dei ministri in Calabria sull'immigrazione'. La premier difende la… - ZerounoTv : Immigrazione, Meloni “Facciamo nostre parole Papa contro trafficanti” - daniliset9 : RT @TgLa7: #Meloni: valuto di tenere prossimo #Cdm a #Cutro su immigrazione. Non siamo stati avvertiti da Frontex del naufragio. C'è chi da… -