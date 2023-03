Ilary Blasi, le sue scarpe pelose di dubbio gusto costano un occhio della testa! (Di domenica 5 marzo 2023) Ilary Blasi ha sempre avuto un gusto eccentrico e particolare, ma questa volta si è veramente superata! La conduttrice dell'Isola dei Famosi dopo aver ufficializzato la sua rottura con Francesco Totti ed essere uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma, Bastian Muller, ha continuato ad attirare ancora una volta i riflettori su di sé. Tutto nasce da una presunta voce vicino a Mediaset che 'spiffera' di una possibile rottura tra Ilary Blasi e un suo collega storico: Alvin. I due in tutta la settimana hanno lasciato i telespettatori che, non solo all'Isola dei Famosi, ma anche in passato in altre trasmissioni, hanno visto i due collaborare. Ormai oltre che colleghi sembravano essere amici intimi e l'idea di una presunta rottura e addirittura un ultimatum, aveva fatto tremare i fan. Tutto, fa ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di domenica 5 marzo 2023)ha sempre avuto uneccentrico e particolare, ma questa volta si è veramente superata! La conduttrice dell'Isola dei Famosi dopo aver ufficializzato la sua rottura con Francesco Totti ed essere uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma, Bastian Muller, ha continuato ad attirare ancora una volta i riflettori su di sé. Tutto nasce da una presunta voce vicino a Mediaset che 'spiffera' di una possibile rottura trae un suo collega storico: Alvin. I due in tutta la settimana hanno lasciato i telespettatori che, non solo all'Isola dei Famosi, ma anche in passato in altre trasmissioni, hanno visto i due collaborare. Ormai oltre che colleghi sembravano essere amici intimi e l'idea di una presunta rottura e addirittura un ultimatum, aveva fatto tremare i fan. Tutto, fa ...

