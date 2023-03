Il West Ham su una giovane stella del Bristol City (Di domenica 5 marzo 2023) Alex Jay Scott, attaccante in forza al Bristol City, è uno dei giovani più interessanti del panorama calcistico inglese e della... Leggi su calciomercato (Di domenica 5 marzo 2023) Alex Jay Scott, attaccante in forza al, è uno dei giovani più interessanti del panorama calcistico inglese e della...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LeCopse96 : RT @zanellidav: Giornata decisamente da ricordare in quel di Brighton. La squadra di De Zerbi fa più o meno quello che vuole contro il West… - pallonatefaccia : Non è la prima volta che succede: già nel 2016 il club donò al partito 12.500 sterline. E d'altronde la vice-presid… - daddyTuchel : @c4ppuccino_ Concordo con te. Dopo il terzo pareggio di fila col West Ham se non addirittura dopo la sconfitta col… - ftg_soccer : GOAL! Locri 1909 in Italy Serie D: Girone I Castrovillari 0-1 Locri 1909 GOAL! Reading W in England Women's Super L… - clamark80 : @stefanoscorpio Non è detto, quest'anno é più difficile, ci sono anche Nizza, West Ham, Villarreal e AZ Alkmaar -