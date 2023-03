Il viaggio di nozze diventa un incubo: coppia di sposi abbandonata nell'oceano dopo lo snorkeling (Di domenica 5 marzo 2023) 'Abbandonati nell'oceano mentre facevamo snorkeling '. Hawaii da incubo per una coppia in luna di miele. I due hanno deciso così di citare in giudizio una compagnia turistica locale chiedendo come ... Leggi su leggo (Di domenica 5 marzo 2023) 'Abbandonatimentre facevamo'. Hawaii daper unain luna di miele. I due hanno deciso così di citare in giudizio una compagnia turistica locale chiedendo come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Il viaggio di nozze diventa un incubo: coppia di sposi abbandonata nell'oceano dopo lo snorkeling - sdegno3 : @Alcibia99845815 beh un po'fascista la sei Hai bloccato gente per capricci ridicoli Ridicoli come questo Con quelli… - Robypennny : RT @Gabriel88457075: @JamesLucasIT La prima volta, avevo 26 anni, in viaggio di nozze. Appena varcata la soglia, mi mancò il fiato. Mi sdra… - Gb13Giovanna : RT @piratadelweb: @GiorgiaMeloni Ma è ancora in viaggio di nozze? È in viaggio perenne, viaggi che possono fare anche altre figure istituz… - LaJe_87 : Quanto vuoi l'hotel vicino alla Lol Park Arena per il viaggio di nozze in papabili date del Mondiale in Corea? Si. -