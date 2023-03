(Di domenica 5 marzo 2023) L’Europa luterana e calvinista di colpi ne ha dati tanti alla Chiesa di Roma, e in quel solco ladi Bruxelles ha ordinato all’Italia di recuperare gli aiuti di Stato illegali concessi a determinati enti non commerciali sotto forma di esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (Ici) dal 2006 al 2011. E qual è il primo di questi enti? Proprio il. LaUe ha ordinato all’Italia di recuperarenon pagata dale da altri enti dal 2006 al 2011 La decisione fa seguito a una sentenza del 2018Corte di giustizia europea che annullava parzialmente una decisione di Bruxelles del 2012, nella quale dichiarava l’esenzione fiscale dell’Italia incompatibile con le norme comunitarie sugli aiuti di Stato, ma rinunciava al recupero. Nel 2012 Bruxelles ...

Il Vaticano deve pagare l'Ici. Stretta della Commissione Ue LA NOTIZIA

La Commissione Ue ha ordinato all'Italia di recuperare l'Ici non pagata dal Vaticano e da altri enti dal 2006 al 2011.