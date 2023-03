Il tentativo di Delneri di firmare Drogba | il retroscena delle trattative di mercato del Chievo

Leggi su justcalcio

(Di domenica 5 marzo 2023) Il piccolo comune di Verona ha avuto un grande protagonista nel mondo del calcio italiano nei primi anni 2000: il, squadra di soli 4500 abitanti, è stata per anni la ciliegina sulla torta del calcio italiano. Campioni del mondo come Barone e Perrotta, che hanno calcato il terreno del Bentegodi, hanno fatto la storia del, ma non solo loro: anche Corradi, Corini e molti altri calciatori hanno reso fieri i tifosi scaligeri. Come allenatore, ilsi è affidato alla guida di Gigi, che ha saputo creare dei veri e propri miracoli per la squadra gialloblù. In particolare, il 20enne tragitto di successi è anche merito del lavoro dietro le quinte del talentuoso Giovanni Sartori, l’attuale responsabile dell’area tecnica del Bologna. Sartori non si limitava a seguire la squadra in campo, ma dedicava ...