Il sindaco Gori | “L’immigrazione va gestita e governata | perché diventi risorsa e accoglienza vera”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 5 marzo 2023) Bergamo. Una chiacchierata confidenziale, ma profonda. In poltrona, a fianco di uno splendido camino. Comincia così la prima puntata di “Discorsi al caminetto”, il nuovo format di Bergamonews dedicato alla conoscenza, all’approfondimento, all’analisi e alla scoperta di personaggi politici e non solo. Un debutto in grande stile con protagonista Giorgiodi Bergamo. “Sipario”, avrebbe detto il suo carissimo amico Maurizio Costanzo, compagno di una vita nel mondo della televisione, lo strumento principe del fare informazione del quale, entrambi, sono stati maestri. Un incontro che il primo cittadino ci ha regalato tra i mille impegni, non da ultimo l’inaugurazione del centro piacentiniano, il simbolo di una riqualificazione voluta e cercata, iniziata già durante il primo mandato. Un lavoro, imponente, che ha cambiato il volto alla città e che ...