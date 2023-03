Il sindaco di Crotone | Cara Meloni | venga qui da madre La lettera

(Di domenica 5 marzo 2023) L'appello accorato di Vincenzo Voce alla Presidente del Consiglio: "L'ho vista piangere in una trasmissione, magari viene a commuoversi anche qui sull'ultimo cadavere di bambino ritrovato in queste ore" Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Naufragio migranti, il sindaco di Crotone, Vincenzo #Voce, invia una lettera a Giorgia #Meloni: 'La nostra comunità… - lauraboldrini : Il sindaco di #Crotone ha persino fatto un appello alla premier Meloni: venga da madre e renda omaggio ai bimbi mor… - fattoquotidiano : Naufragio Crotone, l’appello del sindaco a Giorgia Meloni: “La aspettiamo da una settimana, venga a vedere i bambin… - AlexaxCL16 : RT @giuliocavalli: La lettera del sindaco di Crotone a Giorgia Meloni. Come urla la realtà. - epanto : RT @Monicanpl: La lettera del sindaco di Crotone a Giorgia Meloni #naufragioCrotone -

Il cadavere avvistato nel mare di Botricello. Ildi Cutro: 'E' stata un'ecatombe, non dimenticheremo mai'. Il Papa: 'Fermare i trafficanti'. Il premier Meloni: 'Parole di grande ...'Alla luce di questa triste consapevolezza, siamo a chiedere + afferma una nota - alle Autorità: aldi Cutro, alla Prefetta di, alla Procura della Repubblica diche le salme ...Strage di migranti, ildiVincenzo Voce scrive una lettera a Giorgia Meloni Un invito, una preghiera alla premier Giorgia Meloni a venire a'da madre' a vedere 'i corpi dei bambini morti nel ...

Oggi, su quella spiaggia, una fiaccolata di cittadini con il sindaco e una via crucis di preghiera per le vittime. Settantadue anni anni, a lungo comandante della polizia locale di Cutro e di Crotone, ...Il cadavere avvistato nel mare di Botricello. Il sindaco di Cutro: "E' stata un'ecatombe, non dimenticheremo mai". Il Papa: "Dolore per le vittime, fermare i trafficanti" ...