Il silenzio è d'oro (Di domenica 5 marzo 2023) Viaggio nelle strutture che offrono esperienze di «silent living». Luoghi dove staccare la spina (e spegnere il cellulare) per riconnettersi con sé stessi e con la natura.itti e buoni, ma soprattutto zitti. Nella società degli urlatori, l’invito al silenzio - più che un monito di buona educazione - diventa un’esigenza di salute. «Ci siamo assuefatti a vivere immersi nel rumore h24 e non ci rendiamo conto di come l’inquinamento acustico interferisca con le nostre attività quotidiane al lavoro, a scuola, a casa e nel tempo libero» osserva Alessandro Miani, presidente della Società italiana di medicina ambientale (Sima) e professore di Prevenzione ambientale all’Università Statale di Milano. In effetti «sono ormai numerosi gli studi scientifici che certificano che emissioni sonore di una certa intensità possono compromettere l’udito, favorire la comparsa di stanchezza ... Leggi su panorama (Di domenica 5 marzo 2023) Viaggio nelle strutture che offrono esperienze di «silent living». Luoghi dove staccare la spina (e spegnere il cellulare) per riconnettersi con sé stessi e con la natura.itti e buoni, ma soprattutto zitti. Nella società degli urlatori, l’invito al- più che un monito di buona educazione - diventa un’esigenza di salute. «Ci siamo assuefatti a vivere immersi nel rumore h24 e non ci rendiamo conto di come l’inquinamento acustico interferisca con le nostre attività quotidiane al lavoro, a scuola, a casa e nel tempo libero» osserva Alessandro Miani, presidente della Società italiana di medicina ambientale (Sima) e professore di Prevenzione ambientale all’Università Statale di Milano. In effetti «sono ormai numerosi gli studi scientifici che certificano che emissioni sonore di una certa intensità possono compromettere l’udito, favorire la comparsa di stanchezza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... claarendon : RT @wattisabe: @repubblica Il 'silenzio è d'oro', soprattutto se sei uno sciamano e non uomo di Scienza. - dottilombardia : RT @bernardogianni: Il fuoco, la luce, l'oro, il silenzio, il Mistero, l'unità della Chiesa, il cammino ecumenico, il mondo intero, i desid… - sporadictalemil : RT @wattisabe: @repubblica Il 'silenzio è d'oro', soprattutto se sei uno sciamano e non uomo di Scienza. - francytext : RT @wattisabe: @repubblica Il 'silenzio è d'oro', soprattutto se sei uno sciamano e non uomo di Scienza. - adrilaurie : RT @wattisabe: @repubblica Il 'silenzio è d'oro', soprattutto se sei uno sciamano e non uomo di Scienza. -