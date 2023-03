Il ritorno in musica di Donald Trump: la sua voce in una canzone con i responsabili dell’assalto a Capitol Hill – Il video (Di domenica 5 marzo 2023) Justice for All. È questo il titolo di un brano registrato a scopo benefico da Donald Trump insieme a un gruppo di uomini detenuti nel carcere di Washington per la loro partecipazione all’assalto a Capitol Hill il 6 gennaio 2021. La canzone è disponibile da 48 ore sulle principali piattaforme musicali. Su un sottofondo d’ambiente, si sente l’ex presidente Usa recitare il Pledge of Allegiance, ovvero il giuramento di fedeltà, mentre il J6 Prison Choir – questo il nome del gruppo di circa 20 carcerati – intona l’inno nazionale statunitense (The Star-Spangled Banner). Il brano, che dura circa due minuti e mezzo, termina con il coro di incitamento: «Usa! Usa! Usa!». I profitti, scrive Forbes che ha dato per primo la notizia, dovrebbero andare alle famiglie delle persone detenute per il ... Leggi su open.online (Di domenica 5 marzo 2023) Justice for All. È questo il titolo di un brano registrato a scopo benefico dainsieme a un gruppo di uomini detenuti nel carcere di Washington per la loro partecipazione all’assalto ail 6 gennaio 2021. Laè disponibile da 48 ore sulle principali piattaformeli. Su un sottofondo d’ambiente, si sente l’ex presidente Usa recitare il Pledge of Allegiance, ovvero il giuramento di fedeltà, mentre il J6 Prison Choir – questo il nome del gruppo di circa 20 carcerati – intona l’inno nazionale statunitense (The Star-Spangled Banner). Il brano, che dura circa due minuti e mezzo, termina con il coro di incitamento: «Usa! Usa! Usa!». I profitti, scrive Forbes che ha dato per primo la notizia, dovrebbero andare alle famiglie delle persone detenute per il ...

