Stop alla Lega che chiede un 'cambio di passo' sulle controllate pubbliche. Resta aperta la partita per Enel. Una settantina le poltrone da rinnovare ai verticipartecipate: Meloni vuole rispettare le quote ...È appassionato di Unione Europea e. Dopo uno stage all'Eurocamera, ha seguito da vicino i lavoriConferenze sul clima dell'Onu, le Cop , in Scozia e in Egitto . "Cerco di fare sì che la ...Fu il duo di ex membri del PopoloLibertà a suggerire nel 2018 l'ascesa di Lara Magoni , ex sciatrice olimpica, all'assessorato al Turismo, mettendo in moto unculminato con la nomina di ...

Il risiko delle nomine è già iniziato Ma Tajani blinda Descalzi all'Eni ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Il risiko delle nomine è già iniziato Ma Tajani blinda Descalzi all’Eni Stop alla Lega che chiede un "cambio di passo" sulle controllate pubbliche. Resta aperta la partita per Enel. Una settantina le ...La politica registra nuovi obiettivi e nuove strategie. Si ridisegnano alleanze, cambiano gli equilibri. Purché Roma e il Lazio non debbano pagare il conto.