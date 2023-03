(Di domenica 5 marzo 2023) Abbiamo un nuovo Campione in MLW. A sorpresa, John Hennigan ha battuto Davey Richards e si è laureato nuovo MLW National Openweight Champion. Grazie anche all’aiuto della moglie Taya Valkyrie e di Duran, l’Ex-WWE ha conquistato il primo titolo in carriera nella federazione di Bauer, titolo che si è aggiunto al Palmares die della stable di Duran. Johnny Openweight. Watch #MLWUnderground on @ReelzChannel Tuesdays 10pm: pic.twitter.com/l6yPKt9a1q— MLW Underground on REELZ (@MLW) March 3, 2023 Sicuramente una mossa azzeccata da parte della MLW, che può offrire un nome notissimo al pubblico generalista di Reelz come Campione e generare nuove faide attorno alla cintura Openweight; inoltre, Richards può così buttarsi in chiave World Heavyweight Title, aumentando i pretendenti alla cintura. Duran, che sembrava essere stato messo alla porta dopo il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : Il prossimo obbiettivo di Azteca - AlbertMotta82 : RT @stefanoscorpio: @mvcalcio Il nostro vero obbiettivo sara' consolidare il quarto posto nemmeno il terzo! Ma la vedo dura! Temo un europa… - stefanoscorpio : @mvcalcio Il nostro vero obbiettivo sara' consolidare il quarto posto nemmeno il terzo! Ma la vedo dura! Temo un eu… - iamfrederick__ : @ultimora_pol Prossimo obbiettivo arrivare al 100% di assenteismo? - myloveniki2_my : @RosmelloE Credo che dopo la diffida deve pensar bene se continuare ad attaccare Nikita. Chi sarà il suo prossimo obbiettivo? -

... ma contemporaneamente unprimario in caso di ritorsione. La popolazione di questo ... Dunque la "Dynamic Manta" ha preso l'avvio il 27 febbraio scorso e si concluderà il10 marzo. ...... Con il 71,76% la città consegue, per la prima volta, l'di premialità stabilito dalla ...- precisa Montis - e in questa direzione stiamo andando anche con la costruzione del......economiche delle sanzioni dei controlli sulle esportazioni avranno un impatto maggiore nel... Queste misure economiche e finanziarie non hanno un unicoo un'unica natura. ...

Il prossimo obbiettivo di Azteca Zona Wrestling

L'allenatore del Monza sta ben figurando in Serie A e il Milan, in caso di addio a Pioli, potrebbe puntare su di lui ...“Donne al lavoro: la vita delle donne nei luoghi di lavoro”. È questo il tema del confronto promosso dal Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 di Atripalda per celebrare la Giornata dell’8 Marzo. Me ...