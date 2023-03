Il principe Harry confessa: “La marijuana mi ha aiutato”. Poi racconta la sua esperienza con la “liana dei morti” (Di domenica 5 marzo 2023) Il principe Harry ha parlato apertamente dell’uso di droghe e lo ha fatto durante un evento con il dottor Gabor Mate che proprio ad Harry ha diagnosticato un distrubo da deficit dell’attenzione (e che ha scritto un libro dal titolo ‘The Myth Of Normal: Trauma, Illness & Healing In A Toxic Culture‘). La cocaina, ha detto il duca di Sussex, “non ha fatto niente per me, era più una cosa sociale”. Questo per contrapporre la sostanza alla marijuana che, parole sue, “è diversa, in realtà mi ha davvero aiutato”. Non solo, Harry ha parlato anche della sua esperienza con l’ayahuasca. “È stato rimuovere dei filtri dalla vita proprio come su Instagram. Mi ha portato un senso di rilassamento, liberazione, conforto, una leggerezza che sono riuscito a mantenere per un periodo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Ilha parlato apertamente dell’uso di droghe e lo ha fatto durante un evento con il dottor Gabor Mate che proprio adha diagnosticato un distrubo da deficit dell’attenzione (e che ha scritto un libro dal titolo ‘The Myth Of Normal: Trauma, Illness & Healing In A Toxic Culture‘). La cocaina, ha detto il duca di Sussex, “non ha fatto niente per me, era più una cosa sociale”. Questo per contrapporre la sostanza allache, parole sue, “è diversa, in realtà mi ha davvero”. Non solo,ha parlato anche della suacon l’ayahuasca. “È stato rimuovere dei filtri dalla vita proprio come su Instagram. Mi ha portato un senso di rilassamento, liberazione, conforto, una leggerezza che sono riuscito a mantenere per un periodo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AAdelekali : di rilassarti... Per cosa? Per sentirti umiliata via Instagram? Per sentire e soprattutto vedere che l'allegro carr… - ___livia95___ : Jenna Coleman e il principe Harry Windsor si sono frequentati per 1 mese. (giugno-luglio 2015) Lei aveva 29 anni e… - ___livia95___ : La notizia della loro separazione può essere rivelata dopo che l'attrice 29enne è stata fotografata con il principe… - Ivan_il_lupo65 : RT @HuffPostItalia: Il principe Harry: 'La marijuana mi ha aiutato, la cocaina era più una scelta sociale' - SignorAldo : RT @HuffPostItalia: Il principe Harry: 'La marijuana mi ha aiutato, la cocaina era più una scelta sociale' -