Il principe Andrea riceve un altro ‘no’ da re Carlo (Di domenica 5 marzo 2023) Tempo di traslochi nella Famiglia Reale inglese e il principe Andrea non ne sarebbe per nulla soddisfatto. Il duca di York, infatti, starebbe facendo pressioni sul fratello Carlo per convincerlo a non assegnargli il Frogmore Cottage. Al momento, infatti, pare che re Carlo stia portando avanti dei negoziati per convincerlo a liberare la sua residenza della Royal Lodge a Windsor. Il principe Andrea, che vive da molti anni lì con la sua ex moglie, Sarah Ferguson, si rifiuta di lasciare la sontuosa casa a Windsor con 30 camere da letto. Re Carlo, però, è risoluto a rivedere le spese eccessive di destinate ad alcuni membri della Famiglia Reale con l’apporto di alcuni tagli previsti nel piano di bilancio alle finanze reali. Subito dopo essere salito al trono, infatti, il ... Leggi su velvetmag (Di domenica 5 marzo 2023) Tempo di traslochi nella Famiglia Reale inglese e ilnon ne sarebbe per nulla soddisfatto. Il duca di York, infatti, starebbe facendo pressioni sul fratelloper convincerlo a non assegnargli il Frogmore Cottage. Al momento, infatti, pare che restia portando avanti dei negoziati per convincerlo a liberare la sua residenza della Royal Lodge a Windsor. Il, che vive da molti anni lì con la sua ex moglie, Sarah Ferguson, si rifiuta di lasciare la sontuosa casa a Windsor con 30 camere da letto. Re, però, è risoluto a rivedere le spese eccessive di destinate ad alcuni membri della Famiglia Reale con l’apporto di alcuni tagli previsti nel piano di bilancio alle finanze reali. Subito dopo essere salito al trono, infatti, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... circledonajello : ...lasciare che la nostalgia ti sorpassi a un certo punto mi ha lasciato l'amaro in bocca come il passato ritrovato… - muca5_muca : @Laura9970 Andrea e un principe altro che daniele un quaraqua - innuendisoloio : Auguri Andrea oggi sono 18 L'ultimo principe di casa - SaCe86 : Frogmore Cottage, sfregio a Re Carlo: putiferio a corte dopo lo sfratto di Harry e Meghan - giadinagrisu : RT @tempoweb: Sfregio a Re Carlo, 'umiliato': chi dice di no al sovrano. Putiferio a corte @giadinagrisu #2marzo -