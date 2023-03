Il primo spettacolino a due anni | i laboratori teatrali al liceo | la frequentazione di due accademie

Leggi su iodonna

(Di domenica 5 marzo 2023) Barbara Chichiarelli è romanissima ma, complici i suoi capelli biondi e due occhi azzurri liquidi e ironici, di persona ha un’allure da diva berlinese. Del resto la Berlinale è nel suo karma: nel 2020 ha accompagnato in concorso Favolacce dei fratelli D’Innocenzo, nel 2022 Calcinculo di Chiara Bellosi nella sezione Panorama, e quest’anno l’unica serie italiana in gara, The Good Mothers, che si è addirittura aggiudicata il massimo premio nella sua categoria (il Berlinale Series Award) e che debutterà il 5 aprile sulla piattaforma Disney+. ...