E' stanco, incredulo e felice Marco Rodari - in arte Il- quando lo raggiungiamo a Leggiuno (Varese) dove e' tornato, per qualche giorno in famiglia, dopo mesi in Ucraina. "Sono un pagliaccio di guerra - racconta - e aver ricevuto dal presidente ...Marco Rodari, in arte Claun, è partito per l'Ucraina lo scorso marzo, poco dopo lo scoppio ... "I bambini non si muovono, è ilche arriva da loro - ha proseguito - . Dopo un anno di guerra, ...in zone di guerra , Presidente dell'associazione 'Per far sorridere il cielo Clan' ODV. Fin da giovanissimo inizia a collaborare in oratorio per seguire i giovani e capisce che questo è ...

Il Pimpa, il clown che porta sorrisi ai bambini sotto le bombe in Ucraina Tiscali Notizie

For 14 years the mission of Marco Rodari, 47, was to make children living in war-torn countries smile with the red nose of a clown. Awarded by Sergio Mattarella, he travelled first to Gaza, then Iraq, ...Con la sua associazione ha raccolto anche 465mila euro di donazioni . Porterà il naso rosso con sé in una tasca della giacca anche al Quirinale . per regalarlo, se lo vorrà, al presidente Sergio Matta ...