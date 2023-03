Il piano di Pechino al Congresso nazionale: quando Taiwan diventerà cinese (Di domenica 5 marzo 2023) Ha preso il via ufficialmente domenica a Pechino il Congresso nazionale del popolo, il ramo legislativo del Parlamento cinese. che dovrebbe rafforzare il controllo del presidente Xi Jinping sulle imprese e sulla società. Il premier Li Keqiang ha fissato l'obiettivo di crescita di quest'anno a "circa il 5%" dopo la fine dei controlli antivirus che hanno tenuto a casa milioni di persone e scatenato proteste. L 'assemblea generale dei 2.977 membri dell'Anp (Assemblea nazionale del popolo) è l'evento di più alto profilo dell'anno, ma il suo lavoro si limita all'approvazione delle decisioni prese dal Partito Comunista al potere e alla presentazione delle iniziative ufficiali. La Cina deve attuare anche la politica del Partito comunista "sulla risoluzione della questione di Taiwan, ... Leggi su iltempo (Di domenica 5 marzo 2023) Ha preso il via ufficialmente domenica aildel popolo, il ramo legislativo del Parlamento. che dovrebbe rafforzare il controllo del presidente Xi Jinping sulle imprese e sulla società. Il premier Li Keqiang ha fissato l'obiettivo di crescita di quest'anno a "circa il 5%" dopo la fine dei controlli antivirus che hanno tenuto a casa milioni di persone e scatenato proteste. L 'assemblea generale dei 2.977 membri dell'Anp (Assembleadel popolo) è l'evento di più alto profilo dell'anno, ma il suo lavoro si limita all'approvazione delle decisioni prese dal Partito Comunista al potere e alla presentazione delle iniziative ufficiali. La Cina deve attuare anche la politica del Partito comunista "sulla risoluzione della questione di, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Adnkronos : La Nato respinge il piano di pace presentato dalla Cina per una soluzione al conflitto in Ucraina. 'Pechino ha pres… - LaVeritaWeb : Nei 12 punti per il cessate il fuoco, Pechino riafferma l’integrità territoriale ucraina e mette un veto alle armi… - tempoweb : Il piano di #Pechino al Congresso nazionale: quando #Taiwan diventerà cinese #5marzo - LelandGaunt_ : RT @Yojmto: @RobertoAvventu2 ?????? Ma le notizie le leggi o no? I propri russi hanno rifiutato la proposta di pace da parte della Cina, detto… - tranellio : La Cina quest'anno combatterà risolutamente contro l'indipendenza di Taiwan, promuoverà la riunificazione del Paese… -