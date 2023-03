Il Paradiso delle Signore, trame 6-10 marzo 2023: Ezio umiliato (Di domenica 5 marzo 2023) Il Paradiso delle Signore assicurerà al suo pubblico una settimana di programmazione ricca di emozioni e di eventi che destabilizzeranno non pochi equilibri. Innanzitutto, le trame dal 6 al 10 marzo 2023 rivelano che la famiglia Colombo sarà in difficoltà a causa della notizia della gravidanza di Gemma. Ezio, dopo un confronto con Veronica, sarà intenzionato a partire per l'Argentina per mettere Carlos di fronte alle sue responsabilità, soprattutto dopo aver saputo che il giovane sta per sposarsi. Poco dopo, però, Colombo si confronterà con la nonna del ragazzo, la quale lo umilierà e lo spingerà ad annullare la sua partenza. Dal canto suo, Veronica scoprirà che Gloria è al corrente della gravidanza della figlia e la affronterà duramente dicendole di stare fuori dai ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 5 marzo 2023) Ilassicurerà al suo pubblico una settimana di programmazione ricca di emozioni e di eventi che destabilizzeranno non pochi equilibri. Innanzitutto, ledal 6 al 10rivelano che la famiglia Colombo sarà in difficoltà a causa della notizia della gravidanza di Gemma., dopo un confronto con Veronica, sarà intenzionato a partire per l'Argentina per mettere Carlos di fronte alle sue responsabilità, soprattutto dopo aver saputo che il giovane sta per sposarsi. Poco dopo, però, Colombo si confronterà con la nonna del ragazzo, la quale lo umilierà e lo spingerà ad annullare la sua partenza. Dal canto suo, Veronica scoprirà che Gloria è al corrente della gravidanza della figlia e la affronterà duramente dicendole di stare fuori dai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fatihoztekin06 : @Pontifex_it È una situazione molto dolorosa, povere persone, e loro cari rimasti. Dio; perdoni i peccati delle vit… - ClaberItaly : 'Anche se vivi in città, il tuo terrazzo può essere un'oasi di verde che ti ricarica ogni giorno. Approfitta delle… - Tancred68794145 : @Pontifex_it Lei non parla mai della vita dopo la morte, dell'anima, del Paradiso, purgatorio ed inferno. È come se… - messapo40 : @camillobosco_ Non so se Girkin abbia 'santi in paradiso', certamente ha buoni diavoli in terra. Altri sarebbero vo… - BigVorlon : @JediPerLItalia @Gioia_8 No! Non ti precludeva un bel niente. Bernardo di Chiaravalle, rifacendosi ad Agostino e al… -