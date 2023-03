Il nuovo presidente Aia sarà Carlo Pacifici (unico candidato), per la gioia di Gravina (CorSport) (Di domenica 5 marzo 2023) Il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Arbitri dopo le dimissioni di Alfredo Trentalange sarà Carlo Pacifici. Lo scrive Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport. Pacifici è l’unico candidato: Domenico Messina, che lo scorso 16 febbraio si era dimesso da componente della Can di Rocchi per candidarsi a presidente Aia, ha ufficializzato ieri il suo ritiro. Pinna scrive: “Tradotto, non ci sarà un secondo nome il prossimo 15 aprile (questa la data probabile), nella casella basterà barrare l’unico candidato rimasto in piedi, ovvero Carlo Pacifici, 64 anni (festeggerà, il 22 maggio, i 65 da numero uno dell’Associazione), della sezione di Roma1?. A ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 5 marzo 2023) Ildell’Associazione Italiana Arbitri dopo le dimissioni di Alfredo Trentalange. Lo scrive Edmondo Pinna sul Corriere dello Sport.è l’: Domenico Messina, che lo scorso 16 febbraio si era dimesso da componente della Can di Rocchi per candidarsi aAia, ha ufficializzato ieri il suo ritiro. Pinna scrive: “Tradotto, non ciun secondo nome il prossimo 15 aprile (questa la data probabile), nella casella basterà barrare l’rimasto in piedi, ovvero, 64 anni (festeggerà, il 22 maggio, i 65 da numero uno dell’Associazione), della sezione di Roma1?. A ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiorgiaMeloni : Ringrazio il Presidente degli Emirati Arabi Uniti @MohamedBinZayed per la sua calorosa accoglienza. Un nuovo, solid… - GiorgiaMeloni : Congratulazioni a Margherita Cassano, nuovo Presidente della Corte di Cassazione e prima donna al vertice della Sup… - bendellavedova : Auguri a @riccardomagi che mi succede come Segretario di @Piu_Europa: sono sicuro che sia la persona giusta al post… - Unicryptoverse : Gary Gensler si scaglia di nuovo contro gli exchange di criptovalute - napolista : Il nuovo presidente #Aia sarà Carlo #Pacifici (unico candidato), per la gioia di #Gravina (CorSport) Domenico Mess… -