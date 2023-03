Il Napoli non è imbattibile, ma Milan e Inter si sono arrese senza competere (Gazzetta) (Di domenica 5 marzo 2023) Nessuno è imbattibile, nemmeno il Napoli, ma le sue inseguitrici si sono arrese senza mai dare la sensazione di competere. Lo scrive, sulla Gazzetta dello Sport, Fabio Licari. “Sarebbe folle istruire processi sul ko ininfluente del Napoli. sono altri che dovrebbero andare a giudizio. Quindici punti di vantaggio (minimo) restano un patrimonio difficilmente dissipabile in tredici giornate e non soltanto perché la capolista li stramerita: l’andamento lento delle inseguitrici è una concausa di tutto rispetto”. Il Milan è caduto a Firenze, oggi si vedrà cosa farà l’Inter. La Lazio di Sarri è riuscita a fermare il Napoli, ma non vuol dire niente. Perché finora nessuno ha saputo tenere il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 5 marzo 2023) Nessuno è, nemmeno il, ma le sue inseguitrici simai dare la sensazione di. Lo scrive, sulladello Sport, Fabio Licari. “Sarebbe folle istruire processi sul ko ininfluente delaltri che dovrebbero andare a giudizio. Quindici punti di vantaggio (minimo) restano un patrimonio difficilmente dissipabile in tredici giornate e non soltanto perché la capolista li stramerita: l’andamento lento delle inseguitrici è una concausa di tutto rispetto”. Ilè caduto a Firenze, oggi si vedrà cosa farà l’. La Lazio di Sarri è riuscita a fermare il, ma non vuol dire niente. Perché finora nessuno ha saputo tenere il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Meloni fa il CdM a Cutro come Berlusconi a Napoli e L’Aquila, è brava a fare la vittima, ad attaccare le opposizion… - annatrieste : E non pronunciamo la parola scudetto e 'Eh ma a Napoli state ancora al Medioevo con questa scaramanzia' e la pronun… - ElenarussoTW : Stu Cor T’apparten anche tu che leggi e non sei di #napoli @LeCapresi - gen_napoli : @rtl1025 chiudere tutto in fretta frena contagi ma accelera declino economico del paese. Qui la responsabilità è po… - mariosantoroMS : @angelo_forgione #Napoli non è una città come le altre, #Napoli è un piccolo universo ?? ?? -