Il Napoli finora non ha mai vissuto una crisi | è sempre ripartito accelerando CorSport

Ogni volta che in stagione il Napoli ha subito una battuta di arresto, la volta dopo ha accelerato, ristabilendo il giusto cammino sui binari verso il trionfo. Lo scrive il Corriere dello Sport, dati alla mano. finora il Napoli ha perso solo una volta in Champions contro il Liverpool, due volte in campionato, di cui una a San Siro contro l'Inter e una al Maradona con la Lazio, e una volta in Coppa Italia con la Cremonese ai rigori. E la volta dopo è sempre risorto. "Per uscire dagli equivoci andò a vincere all'Olimpico, contro la Lazio di Sarri, in rimonta dall'1-0 di Zaccagni all'1-2 con Kim e Kvara; il 2-0 indolore a Anfield fu cancellato con un altro blitz imperioso, stavolta a Bergamo, pure quella volta scuotendosi dopo l'1-0 di Lookman e sistemandola con Osimhen ed Elmas; il timore di aver riaperto il campionato a ...

