Il miracolo Suditirol e il suo “tifoso eroico” Gruber celebrati dalla Faz

(Di domenica 5 marzo 2023) Il quotidiano tedesco Faz celebra Damiane il Sudtirol. La squadra dell’Alto Adige continua la sua ascesa in Serie B e, a undici partitefine sogna la Serie A. La squadra guidata da Pierpaolo Bisoli è quarta a quattro puntiseconda che è promossa senza i play-off. L’obiettivo della società è sempre stato stata la salvezza. Scrive la Faz: “Il settimanale altoatesino “ff” ha recentemente battezzato il club bolzanino “FC Maximum” perché nessun altro club di serie B ha ottenuto tanto dai suoi mezzi finanziari.Oltre alla campagna acquisti estremamente efficiente della dirigenza del club, c’è il modo in cui la squadra gioca. Benevento, dove hanno vinto 2-0, è stata la quinta trasferta consecutiva senza subire gol. Al contrario, l’FC Südtirol sfrutta le sue poche occasioni con un’efficienza che i media definiscono ...

