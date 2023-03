Il Milan di Pioli nel 2023 è da metà classifica | così la Champions è un miraggio

(Di domenica 5 marzo 2023) Ildelsta regalando poche gioie e tanti dolori per i tifosi rossoneri. La squadra diaveva approcciato al nuovo anno con la speranza di poter difendere il tricolore sul petto e di poter dare fastidio al Napoli oltre agli obiettivi Supercoppa e Coppa Italia. Tutti sfumati nel giro di poche settimane. Ma adesso c’è di più: la discesa sembra non fermarsi e a rischio c’è anche il piazzamento tra le prime quattro, risultato minimo che consentirebbe di giocare laLeague nel prossimo anno. LE 10 PARTITE DI CAMPIONATO DELNELSalernitana-1-2-Roma 2-2 Lecce-2-2 Lazio-4-0-Sassuolo 2-5 Inter-...

A Londra mercoledì ci saranno sia Leao che Giroud, e Pioli tornerà all'usato (più o meno) sicuro. Brutta prestazione del Milan che cade in quel di Firenze. Per certi versi anche inaspettata se ci riferiamo all'atteggiamento molle e da cerbiatto impaurito dei ragazzi di Pioli, considerando che mercoledì, a Londra contro il Totthenam, il Milan giocherà la partita più importante della stagione.

Pioli: "La testa non era a Londra, ma saremo pronti. E ho già in mente la squadra" La Gazzetta dello Sport

Il giornalista e opinionista tv, Paolo Condò ha espresso il suo parere a Sky, sulla gara di ieri sera tra Fiorentina e Milan: “Milan molto attento in difesa nel primo, ci potevamo dire: che solido!.Conforta, invita all’ottimismo, lo stesso Pioli alla vigilia di Firenze l’ha descritto come ... Insomma, siamo tutti d’accordo che Zlatan è sempre il Mister Wolf del Milan, ma occorre ragionevolezza.