Il Liverpool umilia il Manchester United | 7-0 Il Telegraph | “Stamperanno magliette sul match”

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 5 marzo 2023) L’zione è servita. Ilha annientato il: 7-0 in una domenica storica per il calcio inglese. Scrive il: Ci sono alcune sconfitte che sono così traumatiche che mangiano il tessuto di una squadra; di un club; di un’istituzione. Non solo il risultato o il modo in cui è maturato, ma anche per l’avversario che lo infligge. La realtà per ilè che questazione è stato il peggior incubo possibile. Potrebbe, se non stanno attenti, far deragliare la loro stagione. È stato così brutale. È stato così imbarazzante. Hanno perso 9-0 in totale contro illa scorsa stagione e quel punteggio sarebbe potuto essere ripetuto in un horror di 90 minuti. Questo resterà a lungo nella ...