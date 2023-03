Il Lecce di Baroni ha tanti protagonisti e sa variare il suo stile di gioco (Di domenica 5 marzo 2023) Il Lecce di Baroni è una delle protagoniste di questa Serie A. Il tecnico ha impostato un 4-3-3 capace di adattarsi a diverse idee di gioco a seconda dei momenti. TATTICA – Il modulo di riferimento di Baroni per il suo Lecce è il 4-3-3. Poi in non possesso la squadra si schiera anche col 4-4-2, allargando gli esterni offensivi e mandando un interno a fare la seconda punta, per coprire meglio in ampiezza. Quello che è cambiato nel corso della stagione è l’interpretazione del modulo. I giallorossi hanno cominciato con baricentro basso, linee strette e grande sviluppo delle ripartenze nello spazio per poi diventare una squadra capace di controllare il gioco, interpretando le gare con possesso, pressing e baricentro alto. L’azione ha il suo sbocco prediletto sulle fasce, con quella destra ... Leggi su inter-news (Di domenica 5 marzo 2023) Ildiè una delle protagoniste di questa Serie A. Il tecnico ha impostato un 4-3-3 capace di adattarsi a diverse idee dia seconda dei momenti. TATTICA – Il modulo di riferimento diper il suoè il 4-3-3. Poi in non possesso la squadra si schiera anche col 4-4-2, allargando gli esterni offensivi e mandando un interno a fare la seconda punta, per coprire meglio in ampiezza. Quello che è cambiato nel corso della stagione è l’interpretazione del modulo. I giallorossi hanno cominciato con baricentro basso, linee strette e grande sviluppo delle ripartenze nello spazio per poi diventare una squadra capace di controllare il, interpretando le gare con possesso, pressing e baricentro alto. L’azione ha il suo sbocco prediletto sulle fasce, con quella destra ...

