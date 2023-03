(Di domenica 5 marzo 2023) TagsDinamoSidopo oltre 3 mesi l'imbattibilità in campionato della Dinamo che non aveva mai perso nel 2023. La squadra di Restivo cede nettamente a Sesto San Giovanni con il83 - 49. ...

TagsDinamo WomenSidopo oltre 3 mesi l'imbattibilità in campionato della Dinamo che non aveva mai perso nel 2023. La squadra di Restivo cede nettamente a Sesto San Giovanni con il83 - 49. Determinante un ...... dove le padrone di casa vincono il testa a testa con l'AllianzSesto San Giovanni spuntandola nel finale al termine di un match estremamente equilibrato. Sisul ferro il tiro del pareggio ..."Martina " conferma Sabatelli " dovrà stareper precauzione qualche settimana, anche se fortunatamente per lei non c'è nulla di grave". Per Kacerik, peraltro, quella conera gara ...

Il Geas ferma la striscia delle Women Tiscali

Ora posso dire di aver raggiunto una zona di comfort e di aver trovato il giusto equilibrio >. Aldo Gallizzi si, è Il mio mood di essere, non mi metto troppa pressione, voglio solo aiutare la squadra ...