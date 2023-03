"Il fascismo...". Senaldi fa impazzire Concita e Furfaro: sinistra disperata? | Video (Di domenica 5 marzo 2023) Nel giorno del corteo antifascista di Firenze, anche a In Onda si parla proprio di quanto visto in piazza. Siamo su La7, la trasmissione condotta da Concita De Gregorio e David Parenzo. In studio ecco Marco Furfaro, deputato Pd e fedelissimo di Elly Schlein, mentre in collegamento c'è Pietro Senaldi, condirettore di Libero. La De Gregorio chiede a Senaldi di commentare quanto visto in corteo. E lui risponde: "Io penso che quello che ho visto a Firenze sono state facce seminuove: bene la Schlein, ma Maurizio Landini non è così fresco politicamente. Ma ho visto un rito vecchio. E una sinistra che si unisce sempre non per, ma contro qualcosa: prima Berlusconi, poi Salvini. Loro erano almeno soggetti viventi, ora si ritrovano contro il fascismo che non è più una cosa vivente", afferma ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 5 marzo 2023) Nel giorno del corteo antifascista di Firenze, anche a In Onda si parla proprio di quanto visto in piazza. Siamo su La7, la trasmissione condotta daDe Gregorio e David Parenzo. In studio ecco Marco, deputato Pd e fedelissimo di Elly Schlein, mentre in collegamento c'è Pietro, condirettore di Libero. La De Gregorio chiede adi commentare quanto visto in corteo. E lui risponde: "Io penso che quello che ho visto a Firenze sono state facce seminuove: bene la Schlein, ma Maurizio Landini non è così fresco politicamente. Ma ho visto un rito vecchio. E unache si unisce sempre non per, ma contro qualcosa: prima Berlusconi, poi Salvini. Loro erano almeno soggetti viventi, ora si ritrovano contro ilche non è più una cosa vivente", afferma ...

