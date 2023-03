“Il fantasma della Regina Elisabetta… ” | il racconto choc della Duchessa Ferguson

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 5 marzo 2023) Ladi York, Sarah, ha raccontato un episodio che ha messo i brividi a tutti i fanFamiglia Reale. L’8 settembre 2022 è stata senza dubbio una delle date più tristi nella storia recenteFamiglia Reale. In quel giorno, infatti, all’età di 96 anni è venuta a mancare laElisabetta II, che solo qualche mese prima era stata celebrata con il Giubileo di platino per i suoi 70 anni di regno. La scomparsaè stata accolta con profondo cordoglio non solo dai reali e dai sudditi britannici, ma anche dal resto del mondo: in tanti avevano apprezzato lo stile di Elisabetta II, oltre alla sua saggezza e alla sua lungimiranza. Ildi Sarah ...