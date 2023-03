Il divario tra i sessi ancora c'è, è innegabile. Ma in alcune aziende le misure per favorire l'ingresso e la carriera femminili sono sempre più ampie (Di domenica 5 marzo 2023) Abbiamo sentito quelle che collaborano con noi per l’evento Obiettivo 5. Ci hanno parlato di welfare, formazione, flessibilità, fiducia… E delle politiche messe in atto per favorire l’occupazione femminile a tutti i livelli. Margherita Repetto Senior Diversity, Equity e Inclusion Business Partner Amazon «Mi piacerebbe iniziare da uno degli ultimi traguardi raggiunti a fine 2022. Amazon è la prima azienda in Italia del settore e-commerce ad aver ottenuto la certificazione per la parità di genere, una delle priorità strategiche di Missione 5 del Pnrr. Credo che questo sia un importante riconoscimento che premia l’impegno, la visione e, direi, la cultura relativa a tutto ciò che è Diversità, Equità e Inclusione. Quello che facciamo ogni giorno è portare il valore dell’inclusione e dell’equità in ogni scelta aziendale, coinvolgendo ogni livello del ... Leggi su iodonna (Di domenica 5 marzo 2023) Abbiamo sentito quelle che collaborano con noi per l’evento Obiettivo 5. Ci hanno parlato di welfare, formazione, flessibilità, fiducia… E delle politiche messe in atto perl’occupazione femminile a tutti i livelli. Margherita Repetto Senior Diversity, Equity e Inclusion Business Partner Amazon «Mi piacerebbe iniziare da uno degli ultimi traguardi raggiunti a fine 2022. Amazon è la prima azienda in Italia del settore e-commerce ad aver ottenuto la certificazione per la parità di genere, una delle priorità strategiche di Missione 5 del Pnrr. Credo che questo sia un importante riconoscimento che premia l’impegno, la visione e, direi, la cultura relativa a tutto ciò che è Diversità, Equità e Inclusione. Quello che facciamo ogni giorno è portare il valore dell’inclusione e dell’equità in ogni scelta aziendale, coinvolgendo ogni livello del ...

