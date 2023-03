Il Dilemma nucleare Mosca sospende il Trattato New START con Washington ma il messaggio è soprattutto per i membri europei della NATO

(Di domenica 5 marzo 2023) Nel suo discorso all’Assemblea Federale del 21 febbraio scorso, il presidenteFederazione Russa, Vladimir Putin, aveva annunciato la sospensione del suo Paese dagli obblighi derivanti dalNew(Strategic Arms Reductions Treaty), siglato con gli Stati Uniti nel 2010 e rinnovato, in extremis, nel 2021 per altri cinque anni. Nel Protocollo aggiuntivo (Sezione IX) di tale documento è prevista la possibilitàsospensione ovverocancellazione delle (reciproche) attività ispettive secondo la clausola di force majeure. L’aspetto giuridico-diplomatico da cui sarebbe scaturita la decisione del Cremlino sarebbe, quindi, primariamente riconducibile a tale clausola. Durante l’incontro riservato del 14 novembre scorso ad Ankara, il direttoreCIA, William Burns, e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NATOlizer : Il Dilemma nucleare. Mosca sospende il Trattato New START con Washington ma il messaggio è soprattutto per...… - StrumentiP : #IlCorsivo #Eurasia Nel suo discorso all’Assemblea Federale del 21 febbraio scorso, il presidente della Federazione… -

Il ragionamento proposto agli spettatori del teatro ruota intoro al cosiddetto "della ... dato che Parigi è l'unica potenzadel continente " che afferma la sua autonomia anzitutto ...È ildi Elly, non la invidio'. A Schlein contesta le sue posizioni 'contro il, contro il termovalorizzatore, contro il Jobs act', il suo essere 'incerta sull'Ucraina, sul Mes, sul ......Putin! Tutti hanno provato a dialogare, ma lui vuole solo la vittoria, persino ora che sa che non l'avrà mai, e per spaventare l'opinione pubblica agita lo spettro della guerra. Ma ...

Scontro nucleare o cessate il fuoco: i due scenari della guerra (e perché il primo si sta rafforzando) Corriere della Sera

Se resta fedele a sé stessa, il Pd si spacca. Se vuole tenere tutti insieme, si snatura. L'ex premier prevede "una competizione cruenta" ...