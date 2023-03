Il Dilemma nucleare. Mosca sospende il Trattato New START con Washington ma il messaggio è soprattutto per i membri europei della NATO (Di domenica 5 marzo 2023) Nel suo discorso all’Assemblea Federale del 21 febbraio scorso, il presidente della Federazione Russa, Vladimir Putin, aveva annunciato la sospensione del suo Paese dagli obblighi derivanti dal Trattato New START (Strategic Arms Reductions Treaty), siglato con gli Stati Uniti nel 2010 e rinnovato, in extremis, nel 2021 per altri cinque anni. Nel Protocollo aggiuntivo (Sezione IX) di tale documento è prevista la possibilità della sospensione ovvero della cancellazione delle (reciproche) attività ispettive secondo la clausola di force majeure. L’aspetto giuridico-diplomatico da cui sarebbe scaturita la decisione del Cremlino sarebbe, quindi, primariamente riconducibile a tale clausola. Durante l’incontro riservato del 14 novembre scorso ad Ankara, il direttore della CIA, William Burns, e ... Leggi su strumentipolitici (Di domenica 5 marzo 2023) Nel suo discorso all’Assemblea Federale del 21 febbraio scorso, il presidenteFederazione Russa, Vladimir Putin, aveva annunciato la sospensione del suo Paese dagli obblighi derivanti dalNew(Strategic Arms Reductions Treaty), siglato con gli Stati Uniti nel 2010 e rinnovato, in extremis, nel 2021 per altri cinque anni. Nel Protocollo aggiuntivo (Sezione IX) di tale documento è prevista la possibilitàsospensione ovverocancellazione delle (reciproche) attività ispettive secondo la clausola di force majeure. L’aspetto giuridico-diplomatico da cui sarebbe scaturita la decisione del Cremlino sarebbe, quindi, primariamente riconducibile a tale clausola. Durante l’incontro riservato del 14 novembre scorso ad Ankara, il direttoreCIA, William Burns, e ...

