Il cuore grande di una docente: lascia in eredità a una scuola media 45mila euro di borse di studio (Di domenica 5 marzo 2023) Una bella storia da Prato con protagonista una docente di inglese, Maria Simon, deceduta nell'ottobre 2021. Così come segnala il Tirreno, la scuola ha deciso di rendere omaggio alla memoria della professoressa attraverso la creazione di una borsa di studio intitolata alle donne che hanno sacrificato tanto per garantire a Maria l'opportunità di studiare. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 5 marzo 2023) Una bella storia da Prato con protagonista unadi inglese, Maria Simon, deceduta nell'ottobre 2021. Così come segnala il Tirreno, laha deciso di rendere omaggio alla memoria della professoressa attraverso la creazione di una borsa diintitolata alle donne che hanno sacrificato tanto per garantire a Maria l'opportunità di studiare. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Straordinario! Guardate che bello!Guardate che cuore, i tifosi del #Besiktas in #Turchia.Hanno lanciato in campo gi… - UKRinIT : Davanti all’Ambasciata????, si è tenuta una grande manifestazione a sostegno d’????, che da un anno combatte contro l’i… - NCartelli : RT @AlbertoGraziola: Gianni Morandi: “Per me @mengonimarco è un grande cantante, gli dico sempre che tecnicamente è il più bravo che c’è i… - orizzontescuola : Il cuore grande di una docente: lascia in eredità a una scuola media 45mila euro di borse di studio - FSdomini89 : @AvvocatoAtomico Grande avvocato. E supponiamo per assurdo che i pugliesi accettino di cuore una centrale a casa lo… -