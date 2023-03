Il cuore grande di Crotone e Cutro, gara di solidarietà (Di domenica 5 marzo 2023) (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – Il cuore grande di Crotone e di Cutro si è messo in moto pochi minuti dopo le prime notizie del tragico naufragio di una settimana fa a Steccato di Cutro, costato la vita, finora a 70 persone, tra cui 16 bambini e molte donne. Quando i Crotonesi si sono svegliati, la mattina del 26 febbraio, con le notizie frammentarie e poi, via via, più complete, in tanti si sono presentati al Cara di Isola Capo Rizzuto, dove sono stati portati i superstiti, per consegnare vestiti, scarpe, coperte. Tutto quello che potesse servire ai sopravvissuti, molti sotto choc e tanti che hanno perso figli, madri, padri, amici. Erano talmente tanti i sacchetti arrivati, che un cittadino, si è sentito dire: “La ringraziamo, ma non servono altri vestiti”. Così lui ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 5 marzo 2023) (Adnkronos) – (dall’inviata Elvira Terranova) – Ildie disi è messo in moto pochi minuti dopo le prime notizie del tragico naufragio di una settimana fa a Steccato di, costato la vita, finora a 70 persone, tra cui 16 bambini e molte donne. Quando isi si sono svegliati, la mattina del 26 febbraio, con le notizie frammentarie e poi, via via, più complete, in tanti si sono presentati al Cara di Isola Capo Rizzuto, dove sono stati portati i superstiti, per consegnare vestiti, scarpe, coperte. Tutto quello che potesse servire ai sopravvissuti, molti sotto choc e tanti che hanno perso figli, madri, padri, amici. Erano talmente tanti i sacchetti arrivati, che un cittadino, si è sentito dire: “La ringraziamo, ma non servono altri vestiti”. Così lui ...

