Il cuoco della SSC Napoli al carcere di Pozzuoli (Di domenica 5 marzo 2023) Ieri, sabato 4 marzo, le detenute della Casa Circondariale Femminile di Pozzuoli, hanno incontrato il cuoco della Società Sportiva Calcio Napoli Paolo Cozzolino, per cucinare e pranzare con lui. Erano presenti anche la direttrice Maria Luisa Palma ed il prof. Raffaele Landolfi. Il personale dell’Istituto Penitenziario, capitanato dalla dottoressa Palma, è una comunità molto unita, Il Blog di Giò. Leggi su ilblogdigio (Di domenica 5 marzo 2023) Ieri, sabato 4 marzo, le detenuteCasa Circondariale Femminile di, hanno incontrato ilSocietà Sportiva CalcioPaolo Cozzolino, per cucinare e pranzare con lui. Erano presenti anche la direttrice Maria Luisa Palma ed il prof. Raffaele Landolfi. Il personale dell’Istituto Penitenziario, capitanato dalla dottoressa Palma, è una comunità molto unita, Il Blog di Giò.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giulia86391339 : RT @givemelightness: non mi dovete rompere il cazzo antonella non ha messo malizia anzi la colpa è stata del cuoco e della phata che l’hann… - Foggy9748 : RT @Ferdy897: Lui può aver ft tutte le minchiata del mondo ma lei nel rapporto con gli uomimi vuole fare la figs e immatura vendicativa e n… - mariii655 : RT @givemelightness: non mi dovete rompere il cazzo antonella non ha messo malizia anzi la colpa è stata del cuoco e della phata che l’hann… - Ferdy897 : Lui può aver ft tutte le minchiata del mondo ma lei nel rapporto con gli uomimi vuole fare la figs e immatura vendi… - givemelightness : non mi dovete rompere il cazzo antonella non ha messo malizia anzi la colpa è stata del cuoco e della phata che l’h… -