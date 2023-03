Il Commissario Ricciardi 2, anticipazioni 6 marzo: un'indagine complessa (Di domenica 5 marzo 2023) Il Commissario Ricciardi torna a distanza di due anni dalla prima stagione con il secondo ciclo di episodi a partire da lunedì 6 marzo 2023 in prima serata su Rai 1. Nella prima puntata, il Commissario della Regia Questura di Napoli indagherà sull'omicidio di un uomo morto in un bancolotto ed i suoi sospetti ricadranno sul conte Palmieri e su sua moglie Bianca. Tuttavia, a turbare Ricciardi, ancora sofferente per la morte della tata Rosa, sarà Enrica, la quale è apertamente corteggiata dal maggiore Manfred von Brauchitsch. Il Commissario Ricciardi 2, prima puntata: Alfredo indaga su un omicidio avvenuto in un bancolotto La prima puntata della Fiction Il Commissario Ricciardi 2 si intitola «Febbre» e vedrà Alfredo alle prese con un ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 5 marzo 2023) Iltorna a distanza di due anni dalla prima stagione con il secondo ciclo di episodi a partire da lunedì 62023 in prima serata su Rai 1. Nella prima puntata, ildella Regia Questura di Napoli indagherà sull'omicidio di un uomo morto in un bancolotto ed i suoi sospetti ricadranno sul conte Palmieri e su sua moglie Bianca. Tuttavia, a turbare, ancora sofferente per la morte della tata Rosa, sarà Enrica, la quale è apertamente corteggiata dal maggiore Manfred von Brauchitsch. Il2, prima puntata: Alfredo indaga su un omicidio avvenuto in un bancolotto La prima puntata della Fiction Il2 si intitola «Febbre» e vedrà Alfredo alle prese con un ...

