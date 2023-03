Il clamoroso ritorno di Pippo Baudo | tutti muti | poche ore fa su Rai 2

(Di domenica 5 marzo 2023)in tv di. Il celeberrimo presentatore non si vedeva sul piccolo schermo da moltissimo tempo finché oggi 5 marzo, a sorpresa, si è collegato telefonicamente alla trasmissione Citofonare Rai 2, su Rai 2., come riporta il sito di Davide Maggio, ha quindi amorevolmente chiacchierato con gli ospiti in studio rassicurandosulle sue condizioni di salute. Da qualche settimana infatti si erano rincorse le voci di forte preoccupazione per le condizioni di. In particolare aveva creato allarmeBalistreri, direttore di palco al Festival di Sanremo ormai da 40 anni, che, ospite di Italia Sì nella puntata dello scorso 18 febbraio, aveva parlato delNazionale e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... saltandpepper90 : CLAMOROSO Meeting durante il ritorno del #Milan i dirigenti hanno fatto sapere a #Pioli che la sua ultima spiaggia… - MCalcioNews : Alfa Romeo, è in arrivo un clamoroso ritorno? C’è l’annuncio del boss - infoitsport : Esonero Inzaghi, il clamoroso ritorno all’Inter prende quota - n1c0laidis : @Giulian70609928 Partita di ritorno ricordo un rigore clamoroso su Aldair non concesso. - IsaeChia : Andrea Damante e Giulia De Lellis allo stesso evento: Giacomo Urtis era presente alla serata e rivela che… Continu… -

gioco di specchi ustori che vivifica il romanzo semiautobiografico, l'autofiction, il ... È il tema delnella "città porosa". Il medesimo tema di un altro libro di Rea, "Nostalgia", ......che le ha portate avanti di molto nel punteggio. Alba va gestita, soprattutto nel servizio salto - spin di Marsengo che ha messo in difficoltà il Bonprix. C'è stato tempo per un...Ildi Toprak In soli dieci giri di Superpole Race è praticamente successo di tutto in quel di ... Con i detriti delle due moto sparsi in curva due, il rischio piùsi è verificato con la ...

Alfa Romeo, è in arrivo un clamoroso ritorno C’è l’annuncio del boss TuttoMotoriWeb.it

Intervenuto in conferenza stampa, Kylian Mbappé ha parlato in vista del ritorno in Champions contro il Bayern Monaco non mancando di lanciare una stoccata al club francese.Col Borussia che si accinge a perdere Guerreiro a zero, ai gialloneri potrebbe venir offerto anche Gosens tramite i suoi agenti ...