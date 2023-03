Il capo di Wagner | «Se ci ritiriamo da Bakhmut | Kiev vince la guerra E il Cremlino darà la colpa a noi» – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 5 marzo 2023) La posta in ballo aè altissima per ildel gruppo, Yevgeny Prigozhin, che in uncitato dai media ucraini mette in guardia i suoi dalle conseguenze catastrofiche di un’eventuale sconfitta su quel punto del fronte nell’Ucraina orientale. Prigozhin è certo che se le sue truppe dovessero ritirarsi dalla città assediata, l’intero fronte crollerebbe, scatenando la furia del. Gli uomini di Vladimir Putin potrebbero infatti scaricare sui mercenari russi la responsabilità di una disfatta totale nel conflitto ucraino. «Se PMKsi ritira da, l’intero fronte crollerà – dice Prigozhin – è chiaro che il fronte cadrebbe ai confini russi e potrebbe continuare a cadere». Una ritirata secondo ildi ...