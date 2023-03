IFAB: il pubblico allo stadio e quello televisivo potrà ascoltare in diretta gli arbitri durante un consulto al Var. (Di domenica 5 marzo 2023) Via libera da parte dell'IFAB (ente che stabilisce le regole del calcio), all'esperimento già testato in occasione del Mondiale per club: il pubblico allo stadio e quello televisivo potrà ascoltare in diretta quello che gli arbitri dicono , quando c'è un consulto al Var. E' stato quindi ratificato dall'IFAB quanto era già stato annunciato dopo il meeting di gennaio, e ora gli arbitri saranno ascoltati, tramite un microfono, e potranno chiarire al pubblico le decisioni che prenderanno in campo. Una vera e propria 'rivoluzione' che ora sarà adottata ai Mondiali Under 20 in Indonesia e ai Mondiali femminili che si giocheranno ad ... Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 5 marzo 2023) Via libera da parte dell'(ente che stabilisce le regole del calcio), all'esperimento già testato in occasione del Mondiale per club: ilinche glidicono , quando c'è unal Var. E' stato quindi ratificato dall'quanto era già stato annunciato dopo il meeting di gennaio, e ora glisaranno ascoltati, tramite un microfono, e potranno chiarire alle decisioni che prenderanno in campo. Una vera e propria 'rivoluzione' che ora sarà adottata ai Mondiali Under 20 in Indonesia e ai Mondiali femminili che si giocheranno ad ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SMontemorra : Via libera dell'IFAB: il pubblico allo stadio e a casa potrà ascoltare in tempo reale le decisioni prese al VAR dag… - PinoSa54 : ??????.....credo che a questo punto.... per le Magagne....opteranno pervi ' Pizzini ' ..... qualcuna si tempi che furo… - sscalcionapoli1 : L’IFAB ratifica la svolta: l’audio tra arbitro e Var sarà ascoltato dal pubblico -