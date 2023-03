I tumori giovanili sono i più difficili da curare e colpiscono nel mondo un milione di nuovi pazienti ogni anno Il progetto Smart AYA è dedicato a intercettarli

Leggi su iodonna

(Di domenica 5 marzo 2023) Iquelli chenelundi, chiamati in ambito internazionaleAYA (Adolescents and Young Adults), nell’intervallo di età 16-39 anni. La patologia oncologica rappresenta in questa fascia d’età la prima causa di morte dopo incidenti, traumi e suicidi. «E’ difficile stabilire quale sia il loro numero in Italia, perché in parte i casi vengono classificati secondo i centri. Talvolta tra quelli pediatrici, per la fascia 16-18 anni, e talvolta tra quelli adulti, confondendosi quindi nel mare magnum di tutte le età» spiega la dottoressa Alexia F. Bertuzzi che, nel Cancer Center di Humanitas, diretto dal professor Armando Santoro, è ...