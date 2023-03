I peperoncini più piccanti al mondo | amore per la buona cucina e gusto per la sfida

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 marzo 2023) Con l’inizio della primavera si piantano nell’orto molti ortaggi estivi, tra questi i. Quella del peperoncino è una coltivazione che coinvolge tantissimi appassionati in tutto il, che selezionano le varietà per il loro sapore, ma anche e soprattutto per quanto sono. Accanto all’per la coltivazione e per lainfatti c’è anche ilper la. Ivengono misurati per stabilire classifiche e ci sono persone che partecipano a vere e proprie gare dove si cimentano nel mangiare rapidamentesuper. Scopriamo come viene misurata la piccantezza e quali sono ipiùal ...